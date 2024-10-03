Егор Дёмин принял участие в клубной фотосессии в шапке-ушанке

Российский баскетболист Егор Дёмин принял участие в фотосессии клуба BYU в шапке-ушанке.
Фото: Страница Дёмина в социальных сетях
Фото: Страница Дёмина в социальных сетях
Фото: Страница Дёмина в социальных сетях
Фото: Страница Дёмина в социальных сетях
18-летний баскетболист в прошлом сезоне играл в составе мадридского «Реала», однако теперь Егор будет выступать за университет Бригама Янга, который тренирует Кевин Янг, имеющий опыт в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве ассистента.
Отметим, что большинство баскетбольных североамериканских спортивных изданий котируют Дёмина в топ-10 на драфте 2025 года.