Егор Дёмин принял участие в клубной фотосессии в шапке-ушанке

Российский баскетболист Егор Дёмин принял участие в фотосессии клуба BYU в шапке-ушанке.

Фото: Страница Дёмина в социальных сетях

Фото: Страница Дёмина в социальных сетях

Фото: Страница Дёмина в социальных сетях

Фото: Страница Дёмина в социальных сетях

18-летний баскетболист в прошлом сезоне играл в составе мадридского «Реала», однако теперь Егор будет выступать за университет Бригама Янга, который тренирует Кевин Янг, имеющий опыт в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве ассистента.

Отметим, что большинство баскетбольных североамериканских спортивных изданий котируют Дёмина в топ-10 на драфте 2025 года.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.