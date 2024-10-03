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Одноклубник Дёмина рассказал об опыте игры с россиянином

Одноклубник Дёмина рассказал об опыте игры с россиянином
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Данни Холл, являющийся одноклубником 18-летнего российского защитника Егор Дёмина, рассказал об ощущениях от совместной игры с россиянином в составе университетской команды BYU.

«Егор идеально подходит для нашей команды. Он супер самоотверженный, как будто это ключевое в нём. На площадке и за её пределами он проявляет интерес к своим товарищам по команде. На площадке он великолепен, его видение находится на супервысоком уровне. Он делает пасы, которых я никогда раньше не видел, просто его рост 6 футов 8 дюймов, да, и у него свое видение.

И с ним очень весело играть. Для меня это здорово — оторваться от мяча. Он может ослабить часть этого давления. Он может сделать много невероятных передач. А теперь я могу атаковать распродажи и тому подобное. И так это новое. Итак, мы пытаемся найти баланс в том, как играть вместе. Но с ним очень легко играть просто потому, что он такой бескорыстный", — приводит слова Данни пресс-служба клуба.

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