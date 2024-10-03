«Зенит» победил «Парму» с преимуществом в +40 очков
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Сегодня, 3 октября, в Конно-спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялась игра между «Зенитом» и «Пармой». Встреча завершилась со счётом 100:56 (18:10, 28:12, 32:19, 22:15) в пользу петербургского клуба.
Для сине-бело-голубых эта победа стала четвёртой подряд.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
100 : 56
Парма
Пермь
Зенит: Спеллмен - 19, Бэйкон - 16, Карасёв - 12, Захаров - 10, Пойтресс - 10, Хантер - 8, Щербенев - 6, Фрейзер - 5, Жбанов - 5, Рыжов - 4, Воронцевич - 3, Вольхин - 2
Парма: Хэмм - 14, Нэвелс - 11, Хэмилтон - 10, Захаров - 9, Ильницкий - 4, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Фирсов - 2, Свинин, Халтурин
Наиболее результативным игроком в составе петербургской команды стал ливанский форвард Омари Спеллмен. За время матча он набрал 19 очков, сделал пять подборов, а также отдал одну передачу.
Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский центровой Ройс Хэмм. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать 10 подборов, а также отдать две передачи.
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