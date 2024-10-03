«Зенит» победил «Парму» с преимуществом в +40 очков

Сегодня, 3 октября, в Конно-спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялась игра между «Зенитом» и «Пармой». Встреча завершилась со счётом 100:56 (18:10, 28:12, 32:19, 22:15) в пользу петербургского клуба.

Для сине-бело-голубых эта победа стала четвёртой подряд.

Наиболее результативным игроком в составе петербургской команды стал ливанский форвард Омари Спеллмен. За время матча он набрал 19 очков, сделал пять подборов, а также отдал одну передачу.

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский центровой Ройс Хэмм. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать 10 подборов, а также отдать две передачи.