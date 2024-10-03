«Жальгирис» обыграл «Барселону» в первом матче Евролиги

Сегодня, 3 октября, в рамках 1-го тура Евролиги встречались литовский «Жальгирис» и испанская «Барселона». Победу в матче со счётом 74:67 (21:14; 22:17; 7:17; 24:19) праздновали баскетболисты литовской команды.

Лучшим в составе «Жальгириса» стал французский игрок Сильвен Франсиско, на счету которого 17 очков (четыре из шести трёхочковых), четыре подбора, три передачи и один перехват. Игнас Браздейкис набрал также 17 очков и совершил пять подборов.

В составе «Барселоны» отличился аргентинец Николас Лапровиттола, набравший 12 очков, совершивший один подбор, восемь передач и три перехвата. По 11 очков также набрали Джабари Паркер и Кевин Пантер.