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«Жальгирис» обыграл «Барселону» в первом матче Евролиги

«Жальгирис» обыграл «Барселону» в первом матче Евролиги
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Сегодня, 3 октября, в рамках 1-го тура Евролиги встречались литовский «Жальгирис» и испанская «Барселона». Победу в матче со счётом 74:67 (21:14; 22:17; 7:17; 24:19) праздновали баскетболисты литовской команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
74 : 67
Барселона
Барселона, Испания
Жальгирис: Wallace, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Мету, Саторански, Эрнангомес, Nunez, Фалл, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Парра

Лучшим в составе «Жальгириса» стал французский игрок Сильвен Франсиско, на счету которого 17 очков (четыре из шести трёхочковых), четыре подбора, три передачи и один перехват. Игнас Браздейкис набрал также 17 очков и совершил пять подборов.

В составе «Барселоны» отличился аргентинец Николас Лапровиттола, набравший 12 очков, совершивший один подбор, восемь передач и три перехвата. По 11 очков также набрали Джабари Паркер и Кевин Пантер.

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