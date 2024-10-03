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Джоэл Эмбиид до сих пор не начал участвовать в тренировочных играх

Джоэл Эмбиид до сих пор не начал участвовать в тренировочных играх
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, что до сих пор не начал принимать участие в тренировочных матчах.

«Я не играл, пока просто выполнял много упражнений. Но ребята выглядели [на площадке] хорошо. Вероятно, нашим лучшим игроком был Джаред Маккейн, он был довольно неплох. Хотя все парни пытаются быть на одной волне. Нам есть чему-то поучиться. У нас совершенно новая команда.

Мне не стоит торопиться, надо медленно приступать к игре. Главное — постепенно набирать обороты, после чего двигаться дальше. Этот сезон следует начинать не спеша.

Когда руководство переподписывало со мной контракт, то мне дали понять, что они поддерживают и понимают меня. Я добился многого. Не хватает только одного, и они знают, что это всё, что меня волнует», — приводит слова Эмбиида портал Sixers Wire.

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