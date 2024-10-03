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«Могло быть хуже». Звезда НБА — об обмене в «Миннесоту»

«Могло быть хуже». Звезда НБА — об обмене в «Миннесоту»
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29-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции тяжёлого форварда, Джулиус Рэндл отреагировал на свой обмен в клуб «Миннесота Тимбервулвз» из команды «Нью-Йорк Никс».

«Моя жена на самом деле сказала, что могло быть намного хуже. Я не буду бросать никаких выпадов в чей-либо адрес, но могло быть и правда хуже.

Я баскетболист и хочу побеждать. На этом этапе моей карьеры уже многого добился на индивидуальном уровне, но я здесь, чтобы выиграть чемпионат. Думаю, что это прекрасная возможность сделать это, и это всё, что имеет значение, – победа имеет значение», — приводит слова Рэндла издание Basket News.

В прошлом сезоне Рэндл набирал в среднем 24 очка, делал 9,2 подбора и пять передач в 46 играх за «Нью-Йорк Никс», прежде чем выбыл из игры до конца сезона из-за операции на плече.

Напомним, в ходе сделки по обмену игроков Таунс отправился в Нью-Йорк, а «Тимбервулвз» получили тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.

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