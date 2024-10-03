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В «Локомотиве-Кубань» поздравили Владислава Емченко

В «Локомотиве-Кубань» поздравили Владислава Емченко
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Российский баскетбольный клуб из Краснодара «Локомотив-Кубань», выступающий в Единой лиге ВТБ, поздравил своего защитника Владислава Емченко с 25-летием.

«Каждый раз, выходя на паркет, ты вдохновляешь своим примером сотни кубанских ребят, показывая, что мечты сбываются, если верить в себя и трудиться. Пусть новый год твоей жизни принесёт ещё больше ярких моментов, вдохновения и побед. Желаем крепкого здоровья, счастья и удачи на пути к новым вершинам!» — написала пресс-служба клуба в своём поздравлении.

Владислав прошёл всю систему подготовки резерва «Локомотива-Кубань», начиная с команды ДЮБЛ. С сезона-2016/2017 начал играть за «Локомотив-Кубань-2» в Единой молодёжной лиге ВТБ. С 2018 по 2019 годы Владислав выступал за «Локомотив-Кубань-ЦОП» в Суперлиге-2. В июле 2020 года Емченко подписал контракт с «Локомотивом-Кубань» по схеме «2+3».

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