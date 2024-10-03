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Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Зенит» успешен в домашних матчах

Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Зенит» успешен в домашних матчах
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил, почему его подопечные успешны в домашних встречах. Сегодня сине-бело-голубые победили «Парму» со счётом 100:56 (18:10, 28:12, 32:19, 22:15). Для петербуржцев эта победа стала третьей с начала сезона, в которой им удалось набрать более 100 очков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
100 : 56
Парма
Пермь
Зенит: Спеллмен - 19, Бэйкон - 16, Карасёв - 12, Захаров - 10, Пойтресс - 10, Хантер - 8, Щербенев - 6, Фрейзер - 5, Жбанов - 5, Рыжов - 4, Воронцевич - 3, Вольхин - 2
Парма: Хэмм - 14, Нэвелс - 11, Хэмилтон - 10, Захаров - 9, Ильницкий - 4, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Фирсов - 2, Свинин, Халтурин

«Ну, знаете, мы стараемся продолжать улучшать нашу игру, становиться лучше как в обороне, так и в нападении. Каждую игру мы пытаемся это делать: иногда получается, иногда нет. Мы продолжаем прогрессировать, будь то защита или атака. Иногда нам это удаётся. Для меня это не так важно, это, скорее, анекдотично. Главное — каждый день стараться быть лучше, чем вчера. Для нас самое важное — стать лучше в каждом матче по сравнению с предыдущим», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.

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