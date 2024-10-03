Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Зенит» успешен в домашних матчах

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил, почему его подопечные успешны в домашних встречах. Сегодня сине-бело-голубые победили «Парму» со счётом 100:56 (18:10, 28:12, 32:19, 22:15). Для петербуржцев эта победа стала третьей с начала сезона, в которой им удалось набрать более 100 очков.

«Ну, знаете, мы стараемся продолжать улучшать нашу игру, становиться лучше как в обороне, так и в нападении. Каждую игру мы пытаемся это делать: иногда получается, иногда нет. Мы продолжаем прогрессировать, будь то защита или атака. Иногда нам это удаётся. Для меня это не так важно, это, скорее, анекдотично. Главное — каждый день стараться быть лучше, чем вчера. Для нас самое важное — стать лучше в каждом матче по сравнению с предыдущим», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.