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Евролига-2024/2025 — «Бавария» — «Реал» — результат матча

«Бавария» обыграла «Реал» в рамках Евролиги
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3 октября в Мюнхене прошёл матч 1-го тура Евролиги между «Баварией» и мадридским «Реалом». Сильнейшими оказались баскетболисты немецкой команды, одержавшие победу со счётом 97:89 (26:29; 26:22; 12:22; 33:16).

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 89
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Лучич, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Rathan-Mayes, Гонсалес, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Feliz, Ндиайе

Лучшим баскетболистом в составе мюнхенского клуба оказался Шабазз Напьер, набравший в матче 25 очков (четыре попадания из пяти с линии трёхочкового броска), сделавший два подбора, две передачи и один перехват. Йоханнес Фойгтман оформил в игре дабл-дабл, записав на свой счёт 19 очков при пяти реализованных трёхочковых бросках, а также сделав 10 подборов, четыре передачи и один перехват.

В составе мадридцев отличился Факундо Кампаццо, набравший в матче 19 очков, сделавший один подбор, девять передач и два перехвата.

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