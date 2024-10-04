«Бавария» обыграла «Реал» в рамках Евролиги

3 октября в Мюнхене прошёл матч 1-го тура Евролиги между «Баварией» и мадридским «Реалом». Сильнейшими оказались баскетболисты немецкой команды, одержавшие победу со счётом 97:89 (26:29; 26:22; 12:22; 33:16).

Лучшим баскетболистом в составе мюнхенского клуба оказался Шабазз Напьер, набравший в матче 25 очков (четыре попадания из пяти с линии трёхочкового броска), сделавший два подбора, две передачи и один перехват. Йоханнес Фойгтман оформил в игре дабл-дабл, записав на свой счёт 19 очков при пяти реализованных трёхочковых бросках, а также сделав 10 подборов, четыре передачи и один перехват.

В составе мадридцев отличился Факундо Кампаццо, набравший в матче 19 очков, сделавший один подбор, девять передач и два перехвата.