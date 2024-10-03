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«Не выдержали давления». Пашутин — о поражении в матче с «Зенитом»

«Не выдержали давления». Пашутин — о поражении в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвёл итоги встречи, в которой его подопечные уступили петербургскому «Зениту» со счётом 56:100 (10:18, 12:28, 19:32, 15:22).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
100 : 56
Парма
Пермь
Зенит: Спеллмен - 19, Бэйкон - 16, Карасёв - 12, Захаров - 10, Пойтресс - 10, Хантер - 8, Щербенев - 6, Фрейзер - 5, Жбанов - 5, Рыжов - 4, Воронцевич - 3, Вольхин - 2
Парма: Хэмм - 14, Нэвелс - 11, Хэмилтон - 10, Захаров - 9, Ильницкий - 4, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Фирсов - 2, Свинин, Халтурин

«В начале встречи мы более-менее контролировали ход игры. Изначально была установка не играть в открытый баскетбол, так как у соперника очень длинная скамейка. Это нам удавалось на протяжении 15 минут. К сожалению, сегодня наши молодые ребята не выдержали давления опытных игроков соперника в игре один на один. «Зенит» физически сильнее и сегодня заслуженно победил. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре», — приводит слова тренера пресс-служба команды.

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский центровой Ройс Хэмм. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать 10 подборов, а также отдать две передачи.

Календарь. Единая лига
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