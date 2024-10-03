«Не выдержали давления». Пашутин — о поражении в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвёл итоги встречи, в которой его подопечные уступили петербургскому «Зениту» со счётом 56:100 (10:18, 12:28, 19:32, 15:22).

«В начале встречи мы более-менее контролировали ход игры. Изначально была установка не играть в открытый баскетбол, так как у соперника очень длинная скамейка. Это нам удавалось на протяжении 15 минут. К сожалению, сегодня наши молодые ребята не выдержали давления опытных игроков соперника в игре один на один. «Зенит» физически сильнее и сегодня заслуженно победил. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре», — приводит слова тренера пресс-служба команды.

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский центровой Ройс Хэмм. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать 10 подборов, а также отдать две передачи.