Гилберт Аренас объяснил, почему Джейсон Тейтум никогда не станет лицом НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас объяснил, почему лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум никогда не станет лицом НБА.

«Если бы НБА хотели сделать Тейтума лицом НБА, то они бы просто вручили ему все награды. Если вы посмотрите на тех, кто голосовал [в номинации MVP], то они, выступая в телешоу, критиковали Джейсона. Ты не можешь быть лицом лиги, поскольку тебе уже придумывают оправдания [в том, что ты не достиг успеха]. Когда Никола Йокич выигрывал титул MVP, то им хотелось, чтобы это сделал Джоэл Эмбиид. Как бы это выглядело? Йокич побеждает, и в одночасье оказывается, что Джоэл лучший игрок в истории. Когда НБА вручает награды, нет сомнений в том, кого они хотят видеть победителем. Поэтому они не выбрали Джейсона Тейтума в качестве лица НБА», — приводит слова Гилберта портал Fadeaway World.