Евролига: результаты матчей 1-го тура 3 октября

3 октября состоялись матчи 1-го тура Евролиги по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч. Оставшиеся матчи 1-го тура пройдут 4 октября.
Открывал новый сезон действующий чемпион «Панатинаикос», приехавший в гости к немецкой «Альбе». Греческий клуб одержал уверенную победу в матче со счётом 87:77.
Во второй встрече «Монако» принимал итальянскую «Олимпию». Победу в матче праздновали монегаски с 14-очковым преимуществом.
Третий матч проходил в Литве, где местный «Жальгирис» принимал испанскую «Барселону». Клуб из Литвы оказался сильнее, победив 74:67.
Четвёртая игра состоялась в Испании, где местная «Баскония» принимала сербский «Партизан». Хозяева ушли в раздевалку после финальной сирены победителями со счётом 88:82.
В одном из центральных матчей тура мюнхенская «Бавария» встретилась с серебряными призёрами прошедшего сезона — мадридским «Реалом». Немцы одержали победу со счётом 97:89.
В завершающей встрече 1-го тура «Маккаби» Тель-Авив играл с французским АСВЕЛом. Израильский клуб праздновал победу со счётом 89:82.
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги пройдёт с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
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