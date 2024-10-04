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Евролига-2024/2025 результаты матчей первого тура 3 октября

Евролига: результаты матчей 1-го тура 3 октября
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3 октября состоялись матчи 1-го тура Евролиги по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч. Оставшиеся матчи 1-го тура пройдут 4 октября.

Открывал новый сезон действующий чемпион «Панатинаикос», приехавший в гости к немецкой «Альбе». Греческий клуб одержал уверенную победу в матче со счётом 87:77.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
77 : 87
Панатинаикос
Афины, Греция
Альба: Гросбер, Спаньоло, Ветцель, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Херманнссон, Олинде, Кумадже, Рапикве, Бин, Williams
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Во второй встрече «Монако» принимал итальянскую «Олимпию». Победу в матче праздновали монегаски с 14-очковым преимуществом.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
93 : 80
Олимпия
Милан, Италия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Папаяннис, Коркмаз, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс
Олимпия: Dimitrijevikj, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Диоп, Шилдс, Небо, Миротич, McCormack

Третий матч проходил в Литве, где местный «Жальгирис» принимал испанскую «Барселону». Клуб из Литвы оказался сильнее, победив 74:67.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
74 : 67
Барселона
Барселона, Испания
Жальгирис: Wallace, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Мету, Саторански, Эрнангомес, Nunez, Фалл, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Парра

Четвёртая игра состоялась в Испании, где местная «Баскония» принимала сербский «Партизан». Хозяева ушли в раздевалку после финальной сирены победителями со счётом 88:82.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
88 : 82
Партизан
Белград, Сербия
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Rogkavopoulos, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Lakic, Джонс

В одном из центральных матчей тура мюнхенская «Бавария» встретилась с серебряными призёрами прошедшего сезона — мадридским «Реалом». Немцы одержали победу со счётом 97:89.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 89
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Лучич, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Rathan-Mayes, Гонсалес, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Feliz, Ндиайе

В завершающей встрече 1-го тура «Маккаби» Тель-Авив играл с французским АСВЕЛом. Израильский клуб праздновал победу со счётом 89:82.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
89 : 82
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Маккаби Т-А: Hoard, Лойд, Kaba, Менко, Соркин, Rayman, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт
АСВЕЛ: Харрисон, Скофилд, Ли, Кауди, Маледон, Ловернь, Джексон, де Коло, Sako, Лайти, Ндиайе, Блэк

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги пройдёт с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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