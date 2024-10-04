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Таунс рассказал, на что готов был ради «Миннесоты» перед обменом в «Нью-Йорк»

Таунс рассказал, на что готов был ради «Миннесоты» перед обменом в «Нью-Йорк»
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Новоиспечённый центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс признался, что перед обменом в команду задумывался о том, что уступить «Миннесоте Тимбервулвз» около $ 100 млн в рамках потенциально нового соглашения.

Более того, Таунс оценил поступок разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона, который поступил аналогичным образом.

«Если мы сможем сохранить всё вместе, покажите мне это. Нам всем нужно собраться и решить, что мы действительно это сделаем. Джейлену Брансону — привет. Знаете, трудно переоценить, насколько важно для него находиться в комфортной обстановке.

Он рядом с отцом, и у него есть команда, которая в него верит», — поделился Таунс во время подкаста Шеннона Шарпа.

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