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Лу Уильямс: переход Дюранта переход в «Голден Стэйт» произошёл в неудачное время

Лу Уильямс: переход Дюранта переход в «Голден Стэйт» произошёл в неудачное время
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Лу Уильямс высказался о лёгком форварде «Финикс Санз» Кевине Дюранте.

«Кевин Дюрант — выдающийся талант, без сомнения. Мы никогда не видели никого, похожего на него. Однако его переход в «Голден Стэйт» произошёл в неудачное время», — поделился Уильямс во время подкаста Шакила О'Нила.

Отметим, что в 2016 году Дюрант перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз», присоединившись к Стефену Карри, Клэю Томпсону и Дрэймонду Грину. В составе «Уорриорз» Кевин стал двукратным чемпионом НБА.

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