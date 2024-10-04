Карл-Энтони Таунс прокомментировал свой обмен, оценив перспективы «Нью-Йорка»

Новоиспечённый центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс высказался по поводу своего перехода в новую команду в результате обмена из «Миннесоты Тимбервулвз».

«Я невероятно благодарен за девять лет, которые я провёл в Миннесоте. Это было замечательное время, и я был рад быть частью этой общины.

Спасибо за возможность вдохновлять на позитивные изменения и за то, что я мог быть частью команды. Огромная благодарность моим замечательным партнёрам по команде, тренерам и руководству клуба за возможность играть в баскетбол здесь.

Я очень рад быть в новом месте и с нетерпением жду начала сезона. У нас потрясающая команда, и, если мы будем каждый день работать над тем, чтобы становиться лучше, мы сможем достичь больших высот», — цитирует Таунса SNY.tv.