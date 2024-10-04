Шакил О'Нил рассказал, в каком случае Дюрант может считаться величайшим баскетболистом

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился мнением по поводу статуса величайшего баскетболиста всех времён в отношении лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Я считаю, что у него есть своя уникальная категория, как и у меня. Я не участвую в обсуждении величайшего игрока всех времён, но я уверен, что являюсь одним из двух самых доминирующих игроков в истории. Он, в свою очередь, один из двух самых результативных и влиятельных снайперов всех времён. Переход в @Голден Стейт# после поражения от них может немного повредить его репутации.

Однако если он сможет привести команду к чемпионству в качестве лидера, как всегда подчёркивает Чарльз [Баркли], я думаю, его обязательно нужно будет включить в этот разговор [о величайших]», — поделился О'Нил в рамках собственного подкаста.