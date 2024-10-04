Виктор Вембаньяма: в прошлом сезоне я не знал, что делать, поэтому всё осваивал с нуля

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, чем предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будет отличаться от сезона-2023/2024 — дебютного для французского баскетболиста.

— В прошлом году Попович часто говорил, что в начале сезона он просто давал игрокам свободу действий, чтобы посмотреть, как они адаптируются. Сейчас, в начале этого тренировочного лагеря, всё ли стало более структурированным или он всё ещё позволяет вам действовать по своему усмотрению?

— У нас уже сформировались определённые привычки. В прошлом году мы начинали с чистого листа, особенно я, ведь это был мой первый опыт в НБА. Я действительно не знал, что нужно делать, поэтому всё приходилось осваивать с нуля.

Но теперь, когда у меня есть базовые навыки, я чувствую, что могу быть полезным своим товарищам по команде и они могут помочь мне в ответ, — приводит слова Вембаньямы североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эктор Ледесма в социальной сети.