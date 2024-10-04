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Дрэймонд Грин оценил перспективы «Голден Стэйт» вновь стать чемпионом НБА

Дрэймонд Грин оценил перспективы «Голден Стэйт» вновь стать чемпионом НБА
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил мнение, что калифорнийской команде по силам ещё раз стать чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я понимаю, что мы ещё не закончили. И Стеф [Карри] тоже ещё не остановился. Это не значит, что я думаю: «Ну вот, я достиг всего и ухожу на пенсию». Нет, мы можем повторить наш успех.

Я уверен, что у нас это получится снова (в пятый раз. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Грина североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Маркус Томсон в социальной сети.

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