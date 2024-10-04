Инсайдер объяснил, почему «Миннесота» выиграла от обмена Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк»

Известный североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайнан Уиндхорст высказался о недавнем громком обмене, по итогам которого центровой Карл-Энтони Таунс оказался в «Нью-Йорк Никс», а тяжёлый форвард Джулиус Рэндл и атакующий защитник Донте Дивинченцо — в «Миннесоте Тимбервулвз».

«На прошлой неделе меня удивило, сколько топ-менеджеров считают, что «Тимбервулвз» вышли победителями из этой сделки. Это неожиданно, ведь многие согласятся, что лучший игрок в этом обмене оказался у «Никс». Однако, похоже, что реакция связана с тем, что «волки» смогли обновить свой состав благодаря этой сделке. Они получили Джулиуса Рэндла и Дивинченцо, который усиливает их со скамейки запасных.

Кроме того, они предоставили Робу Диллингему, своему выбору в лотерее, игровое время, даже если это не было срочно необходимо. Также они сократили свои долгосрочные расходы на зарплату Карла-Энтони Таунса с его крупным контрактом», — рассказал Уиндхорст в эфире программы NBA Today.