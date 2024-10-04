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Томпсон: когда оглядываюсь назад, думаю: «Эй, я всё ещё показываю отличный баскетбол»

Томпсон: когда оглядываюсь назад, думаю: «Эй, я всё ещё показываю отличный баскетбол»
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Новоиспечённый атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон оценил своё выступление в последних сезонах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда оглядываюсь назад, я думаю: «Эй, я всё ещё показываю отличный баскетбол». В среднем 18 очков за игру и 39% попаданий из-за дуги – не позволю никому сказать, что это не впечатляет», — сказал Томпсон на YouTube-канале известного североамериканского блогера Тристана Джасса.

Томпсон — четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В начале июля стало известно, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн.

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