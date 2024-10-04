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Тренер «Далласа» Кидд: можем освободить Дончича от необходимости тянуть игру на себе

Тренер «Далласа» Кидд: можем освободить Дончича от необходимости тянуть игру на себе
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд оценил перспективы техасской команды в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после прихода атакующего защитника Клэя Томпсона. В частности, Кидд считает, что Луке Дончичу должно стать легче на баскетбольной площадке.

«Это самая сбалансированная команда, в которой когда-либо играл Дончич. У него теперь есть множество различных инструментов для атаки. Важная часть этой истории в том, что мы можем освободить его от необходимости тянуть всю игру на себе.

Это будет для него новым опытом, так как он всегда чувствовал, что должен делать всё сам. Теперь у него есть разнообразные возможности для атаки. Но когда дело касается нашего лидера, Луки, всё начинается с него. Он готов принять этот вызов», — приводит слова Кидда аккаунт DLLS Mavs в социальной сети.

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