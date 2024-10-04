Джейлен Браун поделился условием для второго чемпионства подряд у «Бостона»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун во время беседы с ведущим шоу Hot Ones Шоном Стивенсом ответил на вопрос, в каком случае «Бостон» сможет выиграть второй титул кряду в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Шон Стивенс: назови команду, которая была средней или не попала в плей-офф в прошлом году, но которую ты считаешь способной сделать самый большой шаг вперёд в этом году?

Джейлен Браун: «Мемфис».

Шон Стивенс: кого бы ты хотел увидеть в конкурсе слэм-данков?

Джейлен Браун: Зайона Уильямсона.

Шон Стивенс: «Бостон Селтикс» выиграет два подряд финала НБА, если…

Джейлен Браун: мы останемся здоровыми.