Джейлен Браун: мы изучаем, как нападают косатки, это легло в основу атаки «Бостона»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о работе команды под руководством главного тренера Джо Маззуллы. Как выразился Браун, атаку «Бостона» можно сравнить с косатками, которые нападают стаей.

«Мы называем это нападение косаток. Мы нападаем на тюленей. Изучаем, как косатки атакуют. Это как единое целое. И мы как бы построили нашу атаку на этом. Это легло в основу и это работает», — сказал Браун на канале First We Feast в YouTube.

Ранее Джейлен ответил на вопрос, в каком случае «Бостон» сможет выиграть второй титул кряду в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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