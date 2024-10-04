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«Многие не видят общей картины». Дэмьен Лиллард — об игре с Яннисом Адетокунбо

«Многие не видят общей картины». Дэмьен Лиллард — об игре с Яннисом Адетокунбо
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Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард высказался о совместном выступлении с тяжёлым форвардом Яннисом Адетокунбо. Отметим, что Лиллард и Адетокунбо проведут второй совместный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Второе по важности — это необходимость научиться работать с новым человеком. И это не просто необходимость — от вас ожидается, что вы сразу начнёте сотрудничать и быстро разберётесь друг с другом. Я думаю, что это то, чего многие люди не понимают. Они просто смотрят на ситуацию так: «Этот игрок великолепен, тот игрок великолепен, у вас есть это, у вас есть то». И предполагают, что всё должно сработать само собой. Но вам нужно понять, как всё это будет работать для всех.

Моя игра с Яннисом — это одно дело, но нам необходимо выяснить, как мы можем работать наиболее эффективно и как это будет работать для всей команды, потому что многим парням нужно иметь возможность делать то, что они умеют лучше всего, и быть в положении, чтобы преуспеть, чтобы команда в целом могла преуспеть. Многие люди сосредотачиваются на двух игроках, но не видят общей картины всей команды», — цитирует Лилларда SLAM Online.

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