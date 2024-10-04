Евролига: расписание всех матчей 4 октября

Сегодня, 4 октября, состоятся матчи очередного тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности будет проведено три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием, запланированным на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 4 октября:

20:30 мск — «Фенербахче» — «Олимпиакос»

22:00 мск — «Виртус» — «Анадолу Эфес»

22:00 мск — «Париж» — «Црвена Звезда».

Матчи регулярного чемпионата Евролиги в нынешнем сезоне пройдут с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 клубов сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин.

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