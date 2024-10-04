Владелец «Финикса» Мэтью Ишбия обозначил цели команды в новом сезоне НБА

Американский бизнесмен и владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия поделился ожиданиями от аризонской команды в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нашей главной целью было достичь большего успеха, чем в прошлом сезоне. Тогда мы выиграли 49 матчей, но победы в регулярном сезоне не гарантируют чемпионства.

Мы стремимся к тому, чтобы конкурировать на самом высоком уровне, и, честно говоря, в прошлом сезоне нам это не удалось. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба, и владельцев. У всех нас есть пространство для улучшения. Мы довольны нашей командой, я лично горжусь ею.

У нас есть отличная команда, и многие разделяют эту точку зрения. Сейчас мы наблюдаем, как другие команды вносят изменения, и мы полностью готовы к этому. Мы верим в нашу способность конкурировать с любой командой в НБА на самом высоком уровне», — приводит слова Ишбии Burn City Sports.