Эмбиид: иногда тренерам приходится принимать решения, чтобы защитить меня от самого себя

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу того, что недавно он провёл ограниченное время на командной тренировке, а также о возможности пропуска некоторых матчей в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я стараюсь не спешить и даю себе время, когда это возможно, но в то же время показываю, что я настроен на борьбу. Мне действительно хочется выйти и поиграть, поэтому важно быть уверенным в себе. Иногда тренерам приходится принимать решения, чтобы защитить меня от самого себя. Это может быть непросто. Они знают, что если потребуется, то им придётся остановить меня, даже если это вызовет моё недовольство.

Я могу разозлиться или выругаться, но считаю, что это часть наших отношений. Мы работаем вместе уже несколько лет, и теперь я стараюсь смотреть на вещи шире», — приводит слова Эмбиида североамериканский журналист и обозреватель Philadelphia Inquirer Кит Помпи в социальной сети.