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Беверли — о пребывании в Израиле: меня уверили, что здесь безопасно, иначе бы не вернулись

Беверли — о пребывании в Израиле: меня уверили, что здесь безопасно, иначе бы не вернулись
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Американский разыгрывающий израильского «Хапоэля» Патрик Беверли высказался о пребывании в городе Тель-Авив на фоне продолжающегося конфликта между Израилем, Ираном и ливанской боевой группировкой «Хезболла».

«Я только что прибыл в Тель-Авив. Поговорил с некоторыми из своих израильских товарищей по команде, включая капитанов, и они заверили меня: «Пэт, если бы здесь было небезопасно, мы бы не вернулись. Мы бы просто перевезли свои семьи к нам». Они сказали, что возвращаться безопасно, и поэтому я здесь.

Мы тренируемся в зале как обычно. Конечно, вы слышите о некоторых событиях и возможных угрозах. Я не знаю всех деталей, но вижу это на лицах своих израильских коллег. И вдруг я начал получать множество сообщений и подумал: «Боже, что происходит?» — сказал Беверли в рамках собственного подкаста.

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