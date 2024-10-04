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Браун: у Дончича особенный ритм — он настолько медленный, что его сложно предугадать

Браун: у Дончича особенный ритм — он настолько медленный, что его сложно предугадать
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о звёздных защитниках «Даллас Маверикс» Луке Дончиче и Кайри Ирвинге. Отметим, что по итогам минувшей финальной серии плей-офф НБА «Бостон» обыграл «Даллас» со счётом 4-1.

«Некоторые игроки действуют в определённом ритме и стиле, и, если вы знаете их манеру игры, вы можете предсказать их следующие шаги. У Луки особенный ритм — он настолько медленный, что его сложно предугадать.

У Кайри также есть свой уникальный ритм. Я вижу баскетбол как музыку, где каждый играет свою мелодию. Чтобы остановить их, нужно понять, когда будет следующий акцент в их игре», — поделился Браун во время шоу Hot Ones на YouTube.

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