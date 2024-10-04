Американские болельщики встретили российского баскетболиста Егора Дёмина бурными овациями. Ранее университет Бригама Янга (BYU), за который будет играть россиянин в новом сезоне, представил его фанатам.

Фанаты в США неистово встретили Егора Дёмина:

В рамках представления Дёмин также выходил на паркет, вызывая громкие аплодисменты болельщиков после каждого точного попадания.

Ранее Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор одержал победу в финале Евролиги U18. Авторитетное издание ESPN включало Дёмина в топ-10 на драфт НБА 2025 года. Ряд других изданий также включал россиянина в число главных претендентов на попадание в топ-10 драфта.