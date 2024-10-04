Российский баскетболист Егор Дёмин, ставший игроком университета Бригама Янга (BYU), направился прямо в толпу американских болельщиков во время церемонии представления.

Егор Дёмин направился прямо в толпу американских фанатов:

Егор поднялся в студенческую секцию ROC (Roar of Cougars — название студенческой фанатской секции. — Прим. «Чемпионата»), присоединившись к традиции раскачивания из стороны в сторону под песню Канье Уэста Power. Многие студенты, которые присутствовали на церемонии, носили майку Дёмина с игровым номером 3.

Ранее американцы отреагировали на Дёмина в шапке-ушанке во время фотосессии университетской команды.