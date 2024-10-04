Джордж рассказал, как он и «Индиана» внесли свой вклад в развитие современного баскетбола

Новоиспечённый лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж вспомнил свой период пребывания в «Индиане Пэйсерс» и, в частности, противостояние с «Майами Хит» Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда мы играли против «Майами» и они поставили Криса Боша на позицию центрового, я думаю, это стало поворотным моментом для всей лиги. Мы были одной из последних команд, которые использовали двух больших игроков под кольцом.

Дэвид Уэст и Рой Хибберт не были снайперами из-за трёхочковой линии или средней дистанции. В защите «Майами» испытывал трудности против нас, пока не перевели Криса Боша на позицию центрового и не начали играть с четырьмя игроками на периметре. Тогда они нашли способ обыграть нас, и этот опыт стал своего рода руководством для победы над нами в то время.

Сейчас все команды ищут центрового со стрелковыми навыками. Позиция тяжёлого форварда уже не актуальна — теперь это скорее игрок периметра, винг. Мы, команда «Индиана Пэйсерс», можем гордиться тем, что внесли свой вклад в развитие современного баскетбола», — рассказал Джордж в рамках собственного подкаста.