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Предсезонные матчи НБА: расписание на 4-5 октября

Предсезонные матчи НБА: расписание на 4-5 октября
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Сегодня, 4 октября, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начнётся предсезонный турнир. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей, который состоятся 4 октября, а также в ночь с 4 на 5 октября мск. В общей сложности в этот временной отрезок состоятся две встречи.

Предсезонные матчи НБА, расписание на 4-5 октября:

19:00 мск — «Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс»
5:30 мск — «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

НБА — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, чемпионом НБА по итогам минувшего сезона стал «Бостон ». В финальной серии «кельты» встречались с клубом «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей.

В результате серию выиграли игроки «Селтикс» (4-1). Для команды из Бостона это чемпионство стало 18-м в НБА. По этому показателю она вышла на первой место, обогнав «Лос-Анджелес Лейкерс» (17).

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