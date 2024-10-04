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Андрей Ведищев установил несколько рекордов на посту главного тренера «Локомотива-Кубань»

Андрей Ведищев установил несколько рекордов на посту главного тренера «Локомотива-Кубань»
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Андрей Ведищев, ставший главным тренером «Локомотива-Кубань» перед новым сезоном Единой лиги ВТБ, провёл впечатляющий старт турнира. Железнодорожники к настоящему моменту провели четыре матча, в каждом из которых одерживали победы.

Как информирует пресс-служба Единой лиги, с момента начала сезона главный тренер краснодарцев уже успел записать на свой счёт несколько достижений: обновил рекорд результативности клуба и показал лучший старт за время выступления в турнире.

Фото: https://t.me/vtbleague

Вместе с «Локомотивом-Кубань» по четыре победы в четырёх матчах одержали ЦСКА и «Зенит». Все они сейчас возглавляют турнирную таблицу.

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