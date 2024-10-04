«Денвер» — «Бостон»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 октября, начнутся матчи в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс» проведут игру в 19:00 мск в Абу-Даби. Статистика запланированной встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть на NBA TV, доступный в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».