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Редик высказался о планах на Леброна и Дэвиса в первых предсезонных матчах «Лейкерс»

Редик высказался о планах на Леброна и Дэвиса в первых предсезонных матчах «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился подробностями относительно планов на лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в предстоящих предсезонных матчах.

«Озёрникам» предстоит сыграть с клубом «Миннесота Тимбервулвз» ранним утром 5 октября мск и с «Финикс Санз» ранним утром 7 октября мск.

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы всё ещё обсуждаем этот вопрос. Они должны сыграть в эти выходные. Но мы всё ещё думаем над тем, как будут распределены минуты и ротация», — сказал Редик на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что бывший президент США, кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп случайно поблагодарил фан-аккаунт Леброна.

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