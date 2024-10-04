Редик высказался о планах на Леброна и Дэвиса в первых предсезонных матчах «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился подробностями относительно планов на лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в предстоящих предсезонных матчах.

«Озёрникам» предстоит сыграть с клубом «Миннесота Тимбервулвз» ранним утром 5 октября мск и с «Финикс Санз» ранним утром 7 октября мск.

«Мы всё ещё обсуждаем этот вопрос. Они должны сыграть в эти выходные. Но мы всё ещё думаем над тем, как будут распределены минуты и ротация», — сказал Редик на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что бывший президент США, кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп случайно поблагодарил фан-аккаунт Леброна.