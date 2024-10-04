«Полная тишина». Очевидец описал реакцию американских фанатов на действия Дёмина

Американский журналист и обозреватель издания Deseret News Пейн Джексон подготовил большой материал о ежегодном представлении игроков университета Бригама Янга (BYU), за который в новом сезоне будет играть российский баскетболист Егор Дёмин. Весомую часть своей статьи Джексон посвятил как раз Дёмину.

«Никто не завораживал толпу так, как Егор Дёмин. Этот перспективный российский игрок, вероятно, сейчас является самой популярной личностью в кампусе — что неудивительно для того, кто, по прогнозам, войдёт в топ-10 драфта НБА. Новость о его подписании с BYU в мае вызвала ажиотаж среди болельщиков.

Это волнение сохранялось и в четверг, когда Дёмин впервые вышел на площадку в «Мэрриотт центр». Пока другие игроки мужских и женских команд соревновались в трёхочковых бросках, Дёмин привлекал наибольшее внимание.

Зрители наблюдали за ним в полной тишине, взрываясь аплодисментами после каждого точного попадания. Каждый его бросок казался особенным. Возникло ощущение, что все болельщики «Кугарз» понимали, какой в теории потенциал у этого парня, который находился прямо перед их глазами», — говорится в тексте журналиста.

Дёмин отправился прямо в толпу американских фанатов: