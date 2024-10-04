Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев объяснил решение стать главным тренером команды

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, почему принял решение стать главным тренером команды. Этот пост Ведищев занял в августе этого года. Ранее команду возглавлял Александр Секулич. Словенский специалист покинул железнодорожников по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Краснодарцы тогда заняли четвёртое место. В матче за бронзу «Локомотив» уступил «Зениту».

«Это был некий анализ. Анализ игр, анализ психологии, анализ отношений внутри клуба и внутри команды. Решение заняло около двух-трёх недель, может, месяца. Я думал об этом, я видел, что нам всегда чего-то не хватает. В последние годы мы играли в финале, играли в полуфинале решающий седьмой матч. Я видел, какие вещи нам мешают и что нам не даёт всё-таки выиграть чемпионат и двигаться вперёд. Моё мнение — у нас были шансы и в финальной серии, и в полуфинальной в прошлом году, но определённые обстоятельства не дали нам сделать шаг.

В любом случае, независимо от результата, я точно понимаю, что «Локомотив» сегодня будет с другой политикой, с другим видением игры и развитием. У меня играют молодые ребята, которые, я думаю, при иностранном тренере не получили бы этого шанса или этот шанс был бы через несколько лет. Моя цель — сделать шаг и дать шанс вовремя. Если ты это делаешь, то развитие и прогресс случаются гораздо быстрее, чем в предыдущие годы делали тренеры в моём клубе», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что Ведищев установил несколько рекордов на посту главного тренера «Локомотива-Кубань».

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