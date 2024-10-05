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Стефан Марбэри: я нахожусь в уникальной позиции, позволяющей мне приобрести клуб НБА

Стефан Марбэри: я нахожусь в уникальной позиции, позволяющей мне приобрести клуб НБА
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри высказался о владельцах клубов НБА.

«В данный момент я нахожусь в уникальной позиции, позволяющей мне вместе с моей командой приобрести клуб НБА. Это не личная покупка, а совместное приобретение с группой партнёров. Именно так обычно и происходит: покупка осуществляется коллективно.

Полностью единоличных владельцев почти не бывает. Даже те, кто считается основным владельцем, обычно владеют 50-60% акций, а оставшаяся часть принадлежит миноритарным акционерам», — рассказал Марбэри в подкасте Танасиса Адетокунбо.

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