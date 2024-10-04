Завершивший карьеру Кайл Хайнс назвал игровой аспект, которым он гордится больше всего

Четырёхкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс высказался по поводу своей игры в обороне по ходу профессиональный карьеры в качестве баскетболиста.

— Вспоминая свою карьеру, чем вы больше гордитесь: достижениями в защите или в нападении?

— Я, безусловно, больше горжусь своими успехами в защите. Думаю, это стало моей визитной карточкой и тем, за что меня знали, особенно в период расцвета моей карьеры. Я всегда стремился стать ключевым защитником и вносить значительный вклад в игру.

Конечно, слэм-данки, лэй-апы и набранные очки были захватывающими моментами, но я всегда понимал, что если хочу помочь нашей команде побеждать, то именно защита — это то, где я могу сделать самый значительный вклад, — приводит слова Хайнса Hoopshype.