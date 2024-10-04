Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Завершивший карьеру Кайл Хайнс назвал игровой аспект, которым он гордится больше всего

Завершивший карьеру Кайл Хайнс назвал игровой аспект, которым он гордится больше всего
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс высказался по поводу своей игры в обороне по ходу профессиональный карьеры в качестве баскетболиста.

— Вспоминая свою карьеру, чем вы больше гордитесь: достижениями в защите или в нападении?
— Я, безусловно, больше горжусь своими успехами в защите. Думаю, это стало моей визитной карточкой и тем, за что меня знали, особенно в период расцвета моей карьеры. Я всегда стремился стать ключевым защитником и вносить значительный вклад в игру.

Конечно, слэм-данки, лэй-апы и набранные очки были захватывающими моментами, но я всегда понимал, что если хочу помочь нашей команде побеждать, то именно защита — это то, где я могу сделать самый значительный вклад, — приводит слова Хайнса Hoopshype.

Сейчас читают:
Это разрушит баскетбол? Как непрофессиональный турнир из США подминает под себя Евролигу
Это разрушит баскетбол? Как непрофессиональный турнир из США подминает под себя Евролигу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android