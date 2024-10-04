«Я даже не набрал очков». Кайл Хайнс назвал матч с ЦСКА лучшим в своей карьере

Четырёхкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс вспомнил финал Евролиги 2012 года, когда он выступал за «Олимпиакос». В той игре греческая команда одержала победу над московским ЦСКА со счётом 62:61.

— Какая игра для вас стала лучшей в карьере?

— Лучшая игра, в которую я когда-либо играл, хотя я даже не набрал очков, — это, наверное, финал Евролиги 2012 года с ЦСКА. Это была моя самая памятная игра, потому что мы отыгрались с 19 очков и завоевали наш первый титул в «Финале четырёх».

Видео можно посмотреть на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Ventures SA.

Эта игра научила меня настоящему смыслу европейского баскетбола. Она изменила моё восприятие игры и мою психологию. Лично я не показал чего-то выдающегося, верно? Но наша команда добилась главного — мы выиграли чемпионат. Все радовались, все были в восторге. Со временем понимаешь, что никто не запоминает твои личные статистические показатели.

Чем старше становишься, тем больше осознаёшь: главное, что помнят люди, — это победа команды. Именно эта игра изменила мой подход к баскетболу. Я перестал зацикливаться на своих индивидуальных результатах и стал думать о том, как помочь команде побеждать. Именно поэтому я считаю эту игру лучшей в моей карьере, — цитирует Хайнса Hoopshype.