Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил фанату, назвавшему игрока ЦСКА Семёна Антонова посредственным

Владимир Гомельский ответил фанату, назвавшему игрока ЦСКА Семёна Антонова посредственным
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу тяжёлого форварда ЦСКА Семёна Антонова.

«Как такой посредственный баскетболист (во всех отношениях), как Семён Антонов, может числиться в составе ЦСКА?» — поинтересовались у Гомельского.

«Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Семён по-прежнему приносит пользу команде и пользуется авторитетом у партнёров. Напомню, Семён играл в составе сборной России и никогда не прекращал поддерживать отличную физическую форму и работать над своими техническими элементами, включая дальний бросок. Подумайте над тем, кто сейчас из игроков с российскими паспортами может составить ему конкуренцию», — ответил Владимир.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Антонов принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал три очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 0,8 передачи.

Ранее экс-игрок ЦСКА и четырёхкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс вспомнил финал Евролиги 2012 года, когда он выступал за «Олимпиакос».

Сейчас читают:
Видео
«Я даже не набрал очков». Кайл Хайнс назвал матч с ЦСКА лучшим в своей карьере

Самый низкий баскетболист:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android