Кайл Хайнс: в 2013 году я выбрал переход в ЦСКА вместо НБА, это может показаться странным

Четырёхкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс рассказал, как он мог перейти в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) перед первым подписанием контракта с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

— У меня сложилось впечатление, что вы были близки к переходу в НБА, когда выступали в Евролиге.

— После окончания колледжа у меня была возможность попасть на тренировочный лагерь с «Кливленд Кавальерс», командой, где играл Леброн Джеймс. Я думаю, у меня были бы хорошие шансы закрепиться в команде по итогам лагеря. В 2013 году, когда я покидал «Олимпиакос», у меня было серьёзное предложение от «Атланты Хоукс». Однако я выбрал переход в ЦСКА вместо НБА, что может показаться странным для некоторых, но я сделал такой выбор. Когда я играл за ЦСКА, интерес ко мне со стороны команд НБА сохранялся, но я был доволен своей жизнью и карьерой в России и продлил контракт с клубом.

На том этапе своей жизни и карьеры я не стремился к переменам. Мне нравилось играть в Евролиге. Однако сейчас, видя, как изменилась игра в НБА, думаю, что, если бы оказался в той же ситуации сегодня, у меня было бы больше возможностей в НБА, и, вероятно, я выбрал бы её. Современная игра стала более универсальной и беспозиционной, и мне кажется, что на пике своей формы я бы смог успешно выступать в сегодняшней НБА благодаря своему набору навыков, — приводит слова Хайнса Hoopshype.