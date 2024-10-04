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Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
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«Однозначно». Игрок ЦСКА Алекса Аврамович назвал три лучших матча в карьере

«Однозначно». Игрок ЦСКА Алекса Аврамович назвал три лучших матча в карьере
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Сербский новичок ЦСКА Алекса Аврамович поделился воспоминаниями об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Олимпиада — это было просто чудесно. Лучшее соревнование, в котором я принимал участие. Четвертьфинал, полуфинал и матч за третье место — это были лучшие игры в моей жизни. Однозначно, это были матчи, за которые я больше всего горд в своей карьере. Всё-таки клубные достижения не могут сравниваться с тем, когда ты представляешь свою родину на международных турнирах. Я очень счастлив, что был счастью сербской национальной команды на Олимпиаде в Париже», — приводит слова Аврамовича Legalbet.

Напомним, на Играх в Париже сербская команда дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила будущим победителям турнира, сборной США (91:95). В матче за третье место сербы со счётом 93:83 победили национальную команду Германии.

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