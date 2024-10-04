Тренер «Лейкерс» резко ответил журналисту из-за вопроса, который он счёл некомпетентным

Новоиспечённый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик во время пресс-конференции эмоционально отреагировал на вопрос журналиста по поводу японского форварда Руи Хатимуры.

Журналист: как вы считаете, способен ли Руи [Хатимура] сделать следующий шаг в вашей команде?

Джей Джей Редик: а что вы имеете в виду под следующим шагом?

Журналист: это вопрос к вам.

Джей Джей Редик: нет, это вы создаёте такие разговоры. Что именно вы подразумеваете под следующим шагом? Меня не интересует абстрактный «следующий шаг» для Руи. Меня интересует, как он может помочь нашей команде побеждать. И я думаю, что он способен на это.

Мы должны находить возможности, чтобы он мог использовать свои навыки, особенно в ситуациях один на один и в игре в посте. Нужно обращать внимание на его стиль бросков, их частоту и точность. Я уверен, что то, о чём мы с ним говорим и продолжаем акцентировать внимание, окажет положительное влияние на наши победы.