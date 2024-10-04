Андрей Зубков вошёл в топ-5 по подборам в истории Единой лиги

Российский форвард МБА-МАИ Андрей Зубков вошёл в пятёрку лучших игроков в истории Единой лиги ВТБ по подборам. Это достижение Зубков покорил после матча регулярного чемпионата турнира с «Самарой» (79:86), в котором он совершил пять подборов.

В общей сложности в активе Андрея в настоящий момент 948 результативных действий при игре под щитами. Лидером Единой лиги по подборам сейчас является лёгкий форвард Никита Курбанов, представляющий ЦСКА. На его счету 1564 подбора.

Фото: https://t.me/vtbleague

Следующий матч МБА-МАИ в Единой лиге проведёт с «Пармой». Встреча состоится 6 октября в Перми. Её начало запланировано на 15:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 октября 2024, воскресенье. 15:30 МСК Парма Пермь Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: