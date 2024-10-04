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Андрей Зубков вошёл в топ-5 по подборам в истории Единой лиги

Андрей Зубков вошёл в топ-5 по подборам в истории Единой лиги
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Российский форвард МБА-МАИ Андрей Зубков вошёл в пятёрку лучших игроков в истории Единой лиги ВТБ по подборам. Это достижение Зубков покорил после матча регулярного чемпионата турнира с «Самарой» (79:86), в котором он совершил пять подборов.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
79 : 86
Самара
Самарская область
МБА-МАИ: Зубков - 25, Певнев - 17, Коновалов - 10, Шейко - 9, Белоусов - 6, Касаткин - 5, Трушкин - 4, Воронов - 2, Савченко - 1, Исмаилов, Минченко, Сорокин
Самара: Карданахишвили - 16, Харрелл - 16, Попов - 16, М. Кулагин - 12, Далтон - 10, Адамс - 9, Голдырев - 5, Пынько - 2, Сопин, Амосов, Чикарев

В общей сложности в активе Андрея в настоящий момент 948 результативных действий при игре под щитами. Лидером Единой лиги по подборам сейчас является лёгкий форвард Никита Курбанов, представляющий ЦСКА. На его счету 1564 подбора.

Фото: https://t.me/vtbleague

Следующий матч МБА-МАИ в Единой лиге проведёт с «Пармой». Встреча состоится 6 октября в Перми. Её начало запланировано на 15:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сколько метров в самом высоком баскетболисте:

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