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Журналист: самые громкие аплодисменты на переполненной арене достались Егору Дёмину

Журналист: самые громкие аплодисменты на переполненной арене достались Егору Дёмину
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Североамериканский журналист и обозреватель KSL Sports Митч Харпер рассказал о реакции на появление российского баскетболиста Егора Дёмина в составе университетской команды Бригама Янга (BYU) в NCAA.

«Перед зрителями была представлена мужская баскетбольная команда. Сначала был показан видеоролик, посвящённый истории команды BYU. Игроков представляли по годам обучения.

Самые громкие аплодисменты в переполненном «Мэрриотт центр» достались первокурснику Егору Дёмину. После успешной карьеры в молодёжной команде мадридского «Реала» этот талантливый пятизвёздочный защитник подписал контракт с BYU прошлым летом.

Дёмин стал первым пятизвёздочным новичком в баскетбольной команде BYU в эпоху интернета, и болельщики с нетерпением ждали его появления в форме команды», — сказано в статье.

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