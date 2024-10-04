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Все легионеры «Маккаби», кроме одного, решили не ехать в Израиль после матча Евролиги

Все легионеры «Маккаби», кроме одного, решили не ехать в Израиль после матча Евролиги
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Руководство «Маккаби» из Тель-Авива предоставило игрокам команды возможность остаться в Белграде (Сербия), где они проводили матч регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом (89:82). Об этом информирует Eurohoops.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
89 : 82
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Маккаби Т-А: Hoard, Лойд, Kaba, Менко, Соркин, Rayman, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт
АСВЕЛ: Харрисон, Скофилд, Ли, Кауди, Маледон, Ловернь, Джексон, де Коло, Sako, Лайти, Ндиайе, Блэк

Решение было принято на фоне напряжённой ситуации в Израиле. Именно из-за неё команда проводит домашние игры в Сербии. В результате легионеры, за исключением Джейлена Хоарда, приняли решение остаться в сербской столице.

Ранее также сообщалось, что национальная команда Израиля приняла решение провести ближайшие домашние матчи в Риге (Латвия).

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