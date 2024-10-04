«Лейкерс» — «Миннесота»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Завтра, 5 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Акрисур Арена» между собой сыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Начало игры запланировано на 5:30 мск. Статистика встречи — в матч-центре «Чемпионата».

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Отметим, что встречу можно будет посмотреть на NBA TV, доступный в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».