«Только первое место, иначе это не результат». Ведищев — о целях «Локомотива» в ЕЛ

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос по поводу целей команды. По словам Ведищева, речь может идти только о борьбе за первое место. В прошлом сезоне Единой лиги краснодарцы заняли четвёртое место.

«Первое место. Только первое место, иначе это будет не результат, о котором думает президент Ведищев. Всегда есть какие-то субъективные факторы и объективные.

Если я буду понимать, что мы не выиграли из-за объективных факторов, то это будет приемлемо. Я бы хотел видеть, что в течение двух-трёх лет мы построим команду, которая сможет быть чемпионом», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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